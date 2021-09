Inter-Samp, al via dialoghi per Damsgaard: “C’è una nota dolente, ecco il prezzo”

I dirigenti nerazzurri seguono da vicino il gioiello blucerchiato, molto apprezzato sin dalla scorsa stagione: ecco la valutazione

Gli occhi dell’ Inter in casa Sampdoria . Per studiare gli avversari verso la 3a giornata di campionato, ma anche per osservare i progressi di un giocatore su tutti: Mikkel Damsgaard . Ci sono già stati dei contatti per il gioiello classe 2000, monitorato con grande attenzione anche nella passata stagione dai dirigenti nerazzurri. I rapporti tra le due società sono solidi e - come assicurato da Calciomercato.com - Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già stati informati sul prezzo del giocatore .

“Esattamente come accaduto per Skriniar, i nerazzurri hanno approfondito i dialoghi con i blucerchiati, ricevendo reazioni di tutto rispetto. Unica nota dolente, il prezzo: Ferrero oggi non sembra intenzionato a scendere sotto i 35 milioni di euro e oggi in viale della Liberazione non è semplice raggiungere certe cifre, anche perché il calciatore piace molto, ma lascia qualche dubbio dal punto di vista della continuità. […] L’Inter lo guarderà con grande interesse, dal punto di vista tecnico non ci sono dubbi: in viale della Liberazione sanno di trovarsi di fronte a un talento purissimo, ma ancora grezzo. Vederlo giocare contro una difesa arcigna e organizzata come quella nerazzurra sarà un ottimo banco di prova”, si legge.