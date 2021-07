Damsgaard brilla, l’Inter c’è: “Interesse serio, strategia e verità sul prezzo”

Aggiornamenti importanti sul futuro del gioiello della Danimarca: la Samp è disposta a lasciarlo partire di fronte alla giusta offerta

C’è anche l’ Inter sulle tracce di Mikkel Damsgaard , grande protagonista agli Europei con la maglia della Danimarca. I nerazzurri sin dalla scorsa stagione monitorano con attenzione il talento della Sampdoria, ma non sono i soli tra Italia ed estero, come sottolineato oggi da Il Secolo XIX. La richiesta del presidente Ferrero è di circa 28-30 milioni e la speranza del club è che si scateni un’asta per il 21enne, autore di 2 gol in 5 partite agli Europei con la sua nazionale.

“Dall’Italia è difficile attendersi offerte cash di questo livello (Ferrero ha chiarito di valutare solo il contante), i primi sondaggi di Milan, Inter e adesso Roma di Mourinho hanno chiarito che le società italiane hanno soprattutto voglia di offrire una quota cash e il resto in contropartite tecniche, ovvero giocatori. Anche l’Inter scudettata ha appena ceduto Hakimi al PSG per 68 milioni e, seppure l’interesse per Damsgaard sembri serio, i discorsi fatti finora hanno escluso offerte sui livelli che potrebbero far vacillare Corte Lambruschini. Diverso il discorso sui club esteri, in particolare di Premier”, si legge.