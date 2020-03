Chelsea e Lazio ci provano, ma l’Inter resta davanti: Marotta favorito per acquistare…

L’Inter resta davanti per Marash Kumbulla, giovane difensore dell’Hellas Verona che ha impressionato tutti in questa stagione di Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sarebbero in prima fila per il talento albanese, nonostante l’inserimento di Lazio e Chelsea. Scrive il quotidiano.

“Marash Kumbulla è ancora nei pensieri della Lazio. Tare continua a mantenere rapporti e contatti con gli agenti e con la famiglia del difensore centrale del Verona, nato a Peschiera del Garda da genitori albanesi. Il ct Reja, considerando la doppia cittadinanza, a metà ottobre lo ha fatto debuttare nella nazionale maggiore prima che entrasse nel mirino di Mancini e nel giro azzurro. L’Inter è in primissima fila e resta la grande favorita per Kumbulla, si parla persino del Chelsea e di offerte in arrivo dalla Premier, ma sul giocatore si registra l’attenzione (ancora viva) del club biancoceleste“.

(Fonte: Corriere dello Sport)