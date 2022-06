Mercato Inter, su De Paul c’è anche la Roma: precisa indicazione di Mourinho

Rodrigo De Paul è stato spesso accostato all'Inter in queste ultime settimane. Sul centrocampista dell'Atletico, però, c'è anche la Roma

"L’identikit è quello di De Paul, giocatore indicato da Mourinho, al di là delle inevitabili smentite. Al momento non può esserci una trattativa visto che la Roma è impegnata nelle cessioni che le daranno poi l’idea del budget a disposizione da investire. Ma che De Paul sia il target del centrocampista che ha in testa lo Special per il salto di qualità ci sono pochi dubbi. Poi, toccherà alla società «rendere più o meno felice» José (cit.). La quotazione è importante (40 milioni) ma lo era anche quella di Abraham".