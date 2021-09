CM – Inter, un club di Premier League si muove per de Vrij: la situazione

Le ultimissime da Calciomercato.com sull'interesse di una squadra inglese per il difensore centrale nerazzurro

Sirene inglesi per Stefan de Vrij. In scadenza nel 2023 con l’Inter, il difensore olandese ex Lazio piace particolarmente a una squadra di Premier League: il Tottenham. Il 29enne è un pallino del direttore sportivo degli Spurs Fabio Paratici, arrivato in estate proprio dalla Juventus. È Calciomercato.com a far sapere dell’interesse del Tottenham per de Vrij.