Inter, con Eriksen dubbi su Sensi? Macché, già presa la decisione definitiva su di lui

L’ormai imminente arrivo all’Inter di Christian Eriksen permetterà ad Antonio Conte una rotazione più fitta a centrocampo e di contare su più uomini di qualità. Ciò comporterà la probabile esclusione di Stefano Sensi dall’undici iniziale tipo del tecnico, ma, come riporta Calciomercato.com, il futuro dell’ex Sassuolo è ormai già scritto: “Idee tattiche che Conte dovrà valutare per l’immediato e per il futuro, ma che non mettono in discussione la fiducia che l’Inter ha riposto su Sensi in estate.

Nonostante i problemi fisici avuti finora per il centrocampista classe 1995 l’Inter ha già programmato il riscatto a titolo definitivo dal Sassuolo. Lo scorso giugno il giocatore è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Cifra che l’Inter ha già messo da parte per la fine della stagione. Con fiducia per il futuro, ma anche per il presente, dove la carta Sensi sarà ancora importante, nonostante Eriksen”. si legge.