Inter-Demiral, serve l’incastro sulla formula: l’alternativa è un vecchio pallino…

Cambiano i piani dell’Inter. I nerazzurri avevano individuato in Cesar Azpilicueta il nome giusto per rinforzare la difesa e regalare a Simone Inzaghi un’alternativa al tutto fare Darmian.

Il 33enne spagnolo attendeva solo il via libera del Chelsea per liberarsi a zero, ma alla fine ha spiazzato tutto scegliendo per motivi familiari di trasferirsi all’Atletico Madrid.