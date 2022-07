Inter, occhi su Demiral: l’Atalanta fissa il prezzo e c’è la carta Pinamonti

L’Inter si muove per regalare nel minor tempo possibile un nuovo difensore a Simone Inzaghi: ecco lo scenario per Demiral

L’Inter si muove per regalare un nuovo difensore a Simone Inzaghi . L’obiettivo è colmare il vuoto lasciato dall’addio di Ranocchia e il club nerazzurro si sta muovendo per un nome in particolare. Lo svela oggi il Corriere della Sera, nell’edizione di Bergamo.

“Sfumato Bremer, l’Inter, proprietaria del cartellino dell’attaccante Andrea Pinamonti, ha messo gli occhi su Demiral. Per l’Atalanta è un’occasione d’oro, visto che l’affare per portare a Zingonia il centravanti trentino (oggetto del desiderio da oltre un mese) si è arenato a causa della differenza tra domanda e offerta (20 a 15, ballavano ancora 5 milioni di euro). La cifra che chiede l’Inter per la punta è infatti la stessa pagata dal club orobico per riscattare il difensore turco dalla Juventus. Mai considerato incedibile, nelle ultime gare della passata stagione era anzi stato relegato in panchina, ora Demiral potrebbe servire da pedina di scambio per portare finalmente Pinamonti a Bergamo”.