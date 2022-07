Inter, Demiral… slegato da Pinamonti: “Ausilio c’è da tempo, ecco la formula”

L'Inter si muove per Merih Demiral, tra i preferiti per la difesa: ecco la formula

L’Inter si muove per Merih Demiral , tra le opzioni per la difesa una volta sfumato il colpo Gleison Bremer. C’è il nome del turco subito sotto a quello di Nikola Milenkovic sul taccuino nerazzurro e oggi La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sulla possibile trattativa con l’Atalanta.

“Nelle chiacchierate con l’Atalanta la cessione di Andrea Pinamonti (valutato dall’Inter 20 milioni) è stata scorporata ormai del tutto dalla trattativa per Merih Demiral: il turco piace ad Ausilio, e non certo da oggi, e per portarlo a Milano si proverà un prestito con riscatto per la prossima stagione. Le cifre sono poco più alte di quelle di Pinamonti, ma in entrambi i casi a fare la differenza potrebbe essere la formula definitiva dell’affare e le tempistiche di pagamento”, si legge.