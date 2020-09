Mercato, Candreva in uscita. Pedullà svela: “Ecco cos’ha detto l’Inter all’esterno”

Uno dei nomi in esubero e per cui l’Inter sta cercando una sistemazione è quello di Antonio Candreva. L’esterno destro è infatti ai margini del progetto nerazzurro nonostante sia stato per Conte un punto fermo per tutta la stagione. E’ della Sampdoria l’interesse più concreto per il calciatore: l’Inter ha già raggiunto l’accordo coi blucerchiati e aspetta la scelta del classe ’87. Svela infatti Alfredo Pedullà: “L’Inter a Candreva: siamo d’accordo con la Samp, decidi tu. Al momento nessuna altra proposta, decide lui”.