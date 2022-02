L’Inter ragiona su una cessione pesante, dialoghi con l’entourage: “Affare da 20mln in cassa”

Player trading. Una filosofia sempre applicata in carriera da Beppe Marotta, con risultati evidenti a tutti: ora l'Inter potrebbe ripetersi

Player trading. Una filosofia sempre applicata in carriera da Beppe Marotta, con risultati evidenti a tutti. La prossima estate potrebbe non fare eccezione. Come riporta calciomercato.com, infatti, l'Inter potrebbe dire addio a Stefan de Vrij: i dialoghi con Mino Raiola vanno avanti, la cessione del centrale olandese potrebbe portare nelle casse nerazzurre circa 20 milioni di euro. Soldi che poi verrebbero reinvestiti per tentare l'assalto a Gleison Bremer del Torino: