Inter, difensore cercasi: Milenkovic il preferito. Due le strade alternative

“Ora la società nerazzurra si trova di fronte all’ennesimo bivio di questa sessione di mercato: buttarsi su una soluzione low cost oppure continuare a trattare per Milenkovic e Demiral? Per il momento i dirigenti hanno scelto la seconda via. Marotta e Ausilio non hanno lasciato i tavoli delle trattative con Fiorentina e Atalanta. Il serbo è il preferito, con l’agente Ramadani i contatti sono frequenti e l’Inter ha intascato il gradimento del difensore. Ora sta alla proprietà decidere se affondare comunque il colpo, magari investendo quel che sarà ricavato dalla cessione di Pinamonti. Peraltro, l’attaccante potrebbe essere la chiave anche per il turco di Gasperini, nell’ipotesi di uno scambio. La terza via invece è un’opzione di profilo minore, aspettando cosa proporrà il mercato ad agosto in tema di prestiti”, si legge.