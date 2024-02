Inter, difesa bunker: scudetto, i dati parlano chiaro. Il centrale del futuro…

I numeri della difesa nerazzurra e i dati sulla lotta scudetto in passato in Serie A: il club studia il centrale del futuro

Primo posto e +7 sula Juventus. 19 vittorie su 23 partite e 60 punti in classifica. L’Inter continua a viaggiare ad altissima velocità.

Ma quello che sorprende di più dei nerazzurri è la solidità difensiva mostrata finora in questa stagione.

In campionato, la squadra di Inzaghi ha subito 12 gol in 23 partite.

“La difesa, d’altronde, lo dimostrano i dati, è da sempre la chiave per vincere lo Scudetto in Italia: su 91 tornei dal 1929 a oggi, in ben 50 occasioni la squadra che ha subito meno reti ha poi vinto il campionato, il 55% dei casi” scrive Calciomercato.com.