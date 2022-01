Inter, Digne in stand-by: l’esterno può arrivare dalla Bundes. Vecino, no al Flamengo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, non c'è apertura da parte dell'Everton per Digné

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L'Originale, non c'è apertura da parte dell'Everton per Digné tanto che l'affare è in stand-by. Per questo, l'Inter continua a monitorare Bensebaini del Borussia Monchengladbach, un'operazione da non scartare anche in ottica giugno in quanto Perisic non ha ancora rinnovato e non è detto che rinnoverà.