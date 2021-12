Inter-Digne, GdS: “Si chiude se si verificano queste condizioni. E c’è una grande novità”

L'Inter segue Lucas Digne, sul quale però c'è anche l'interesse del Napoli: il gradimento del giocatore è totale

"Il contatto c’è già stato. L’Inter è su Lucas Digne, i lavori sono in corso, è lui il prescelto per la fascia sinistra anche se servirà del tempo per ammorbidire la posizione dell’Everton. Però il club nerazzurro si muove, ispirato da Simone Inzaghi". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'interesse dell'Inter per l'ex Roma Digne, in procinto di lasciare l'Everton già a gennaio. Digne "ha rotto con il tecnico Rafa Benitez, l’Inter è una delle opzioni che ha sul tavolo (oltre al Napoli) e il gradimento è totale. Peraltro, gli agenti che stanno lavorando per trovare una soluzione hanno garantito sulla possibilità che il giocatore possa partire in prestito. Nel contatto diretto che c’è stato, però, l’Inter non ha ancora intascato la totale disponibilità della società di Liverpool a un addio temporaneo. O meglio: c’è l’ok al prestito, ma il club di Benitez vuole legarlo a un riscatto obbligatorio. L’Inter non può. La linea guida resta sempre la stessa: non c’è notizia di alcun extra budget per questa sessione di mercato, le indicazioni restano quelle della scorsa estate, ovvero autofinanziamento", spiega il quotidiano.