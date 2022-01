Inter-Digne a una sola condizione. “Ma il preferito per giugno è un altro”

L'Inter cerca un vice-Perisic per la fascia sinistra di Simone Inzaghi: ecco la situazione tra gennaio e giugno

La strategia dell’Inter per il colpo Lucas Digne è chiara. Può arrivare in nerazzurro a gennaio per ricoprire il ruolo di vice-Perisic a una sola condizione. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: “L’unico modo per farlo vestire di nerazzurro già a gennaio è a convincere l’Everton ad accettare un prestito senza obbligo. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono disponibili ad aprire sul diritto di riscatto, ma niente fughe in avanti. E per cautelarsi, non hanno mai interrotto il filo teso con Francoforte: Filip Kostic dell’Eintracht, preferito per il ruolo a giugno, non è certo sparito dai radar interisti”, si legge.