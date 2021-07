Sky – Mercato Inter, Telles non esclude la permanenza di Dimarco appoggiata da Inzaghi

Il tecnico ha spiegato che per lui Federico dovrebbe rimanere nella sua rosa ma il club continua a lavorare anche per un esterno a sinistra

L'Inter lavora sugli esterni ma non solo sul fronte di destra. Telles è il nome che viene fatto per la sinistra. Il calciatore dello United, da quanto spiegano a Skysport, non escluderebbe la permanenza di Dimarco. Lo stesso Inzaghi ha ammesso pubblicamente, dopo la gara col Lugano, che per lui il calciatore italiano dovrebbe rimanere: "Se lo è meritato nel percorso a Verona e in questi giorni di allenamento in ritiro", ha detto il mister.