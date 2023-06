Vertice Inter, dirigenti e Inzaghi uniti: “Il 23-24 deve essere l’anno del 20° scudetto”

"Un’annata, la ’23-24, che dovrà vedere l’Inter tornare a lottare per lo scudetto: questo è infatti l’obiettivo che l'area tecnica al completo - Marotta, Ausilio e Baccin - e Simone Inzaghi si sono messi in testa ieri. Ovviamente nei 180 minuti passati in sede, i vertici nerazzurri hanno pianificato tutto, dalle modalità della preparazione (l’Inter il 24 luglio partirà per il Giappone dove giocherà due amichevoli), alle strategie di mercato".