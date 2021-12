Inter, non solo Scamacca per l’attacco: dirigenza al lavoro su altri due tavoli

La dirigenza dell'Inter si guarda attorno per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi: i tre nomi per l'attacco

Tre nomi caldi per l'attacco in casa Inter. C'è quello di Gianluca Scamacca, al centro di un duello di mercato tra nerazzurri e Juventus, ma non solo. La società cerca infatti un profilo chiaro per la prossima stagione: un giovane che vesta i panni del vice Dzeko, che possa garantire maggior profondità rispetto al centravanti bosniaco ex Roma.