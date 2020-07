Conte ci riprova: “E’ convinto che con questo campione l’Inter diventerà straordinaria”

La prossima stagione dovrà essere quella dell’assalto al trono d’Italia occupato dalla Juventus, a meno di colpi di scena già in questo finale di campionato. E Antonio Conte ha le idee chiare su come rendere la sua Inter sempre più competitiva. Tra i vari nomi fatti dall’allenatore nerazzurro a Marotta, l’ex ct di certo non ha mai smesso di pensare a Edin Dzeko per l’attacco. Conte, infatti, è convinto che con il bosniaco, vicino all’Inter già l’estate scorsa, la squadra possa diventare straordinaria:

“Edin è il leader indiscusso della squadra, ama Roma e la Roma e quando la scorsa estate ha firmato il rinnovo (a 7,5 milioni di euro fino al 2022) non si aspettava certo di essere nuovamente al centro di molte voci di mercato. Già, anche perché all’orizzonte c’è l’Inter di Antonio Conte, l’uomo che lo aveva convinto la scorsa estate a trasferirsi a Milano e che presto potrebbe tornare a farsi vivo. Finora, infatti, l’Inter non è ancora tornata alla carica, ma l’allenatore nerazzurro continua a considerare Dzeko un giocatore straordinario per la sua Inter. E potrebbe tornare a bussare molto presto“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)