CM – Inter in agguato per Djidji a parametro zero: ecco la situazione

Calciomercato.com ha svelato un nome in particolare per i nerazzurri in vista della nuova stagione: ecco lo scenario

Alessandro Cosattini

L'Inter si guarda attorno in vista del mercato. Calciomercato.com ha svelato un nome in particolare per i nerazzurri in vista della nuova stagione.

"Per i dirigenti del Torino trovare un accordo con Koffi Djidji per il rinnovo del contratto sta diventando sempre più difficile. Sulle tracce del difensore c'è infatti anche l'Inter e l'idea di vestire la maglia nerazzurra, con la possibilità magari di giocare in una coppa europea, solletica parecchio Djidji.

Il contratto di Djidji con il Torino scadrà il prossimo 30 giugno e se l'Inter dovesse decidere di puntare realmente su di lui per la società granata non ci sarebbe la possibilità di arrivare a un accordo per il rinnovo", si legge.