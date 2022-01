Inter, tentazione Djuricic a zero: “Talento cristallino per Inzaghi. C’è un però”

Non solo Matthias Ginter a zero per la prossima stagione. L’Inter lavora anche su altre opportunità per rinforzare la rosa di Inzaghi

Alessandro Cosattini

Non solo Matthias Ginter a parametro zero per la prossima stagione. L’Inter lavora anche su altre opportunità di mercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi è spuntato il nome di Filip Djuricic, in scadenza di contratto con il Sassuolo. Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sullo scenario di mercato per i nerazzurri.

“L’Inter valuta il colpo a zero. Filip Djuricic è in scadenza a giugno con il Sassuolo: l’occasione è una tentazione, il talento cristallino e le controindicazioni poche. Ma c’è un però, rappresentato da un’assenza che sta diventando preoccupante: l’ultima partita giocata risale al 23 ottobre, contro il Venezia. Poi il nulla: dieci giornate fuori dai convocati, per un problema fisico ancora di difficile definizione. Nonostante i tentativi – anche da parte dello stesso calciatore, tramite i social network – di ridimensionare il problema.

[…] Il serbo compirà 30 anni il 30 gennaio: profilo per il presente, sinonimo di garanzia in campo ma con qualche incognita sulla tenuta fisica. Quello attuale è l’infortunio più lungo di una carriera trascorsa soprattutto tra Eredivisie (oltre 100 partite con l’Heerenveen) e Serie A, danzando tra il centrocampo e l’attacco in diverse vesti, a seconda dell’occorrenza. Nel calcio fluido di Simone Inzaghi, Djuricic potrebbe stare a suo agio”, si legge.

(Fonte: Gazzetta.it)