Sky – Addio Perisic a zero? “Dopo Gosens, l’Inter fa sul serio per questo nome”

I dirigenti dell'Inter sono al lavoro per un altro esterno sinistro vista la scadenza del contratto di Ivan Perisic

Dopo il colpo Robin Gosens, i dirigenti dell'Inter sono al lavoro per un altro esterno sinistro vista la scadenza del contratto di Ivan Perisic. Marotta e Ausilio sono già al lavoro verso l'estate, l'obiettivo è trovare un'alternativa al tedesco in caso di mancato rinnovo del croato. Ne parla così Sky Sport: "I nerazzurri hanno intenzione di provarci seriamente per Cambiaso. Dopo aver acquistato nello stesso ruolo Robin Gosens, sarebbe un'idea per sostituire un'eventuale partenza di Ivan Perisic, il cui contratto è in scadenza a giugno", si legge.