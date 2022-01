Inter, doppio colpo in mediana? “Frattesi e uno tra questi baby italiani”

Il primo nome per il futuro del centrocampo dell’Inter è quello di Davide Frattesi. Non è però l’unico obiettivo per il reparto

Il primo nome per il futuro del centrocampo dell’Inter è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è in cima alla lista ormai da mesi e il club nerazzurro è al lavoro per provare a prenotare il classe 1999. Non è però l’unico obiettivo per il centrocampo, come svela La Gazzetta dello Sport: “I discorsi sono ben avviati con il Sassuolo per Frattesi, su cui la dirigenza ha accelerato negli ultimi giorni, ma restano caldi anche i nomi di Maggiore e Ricci: la dirigenza cercherà di assicurarsi almeno uno dei due oltre al talento del Sassuolo”, si legge.