GdS – Inter, doppio input da Zhang prima del mercato: è andata così

Il presidente nerazzurro ha dato indicazioni chiare ai dirigenti prima dell'inizio del mercato: ecco il retroscena

Le indicazioni prima dell'inizio del mercato erano chiare e sono arrivate da direttamente dalla Cina, da Steven Zhang in persona. Alla chiusura della finestra estiva, La Gazzetta dello Sport ha ripercorso le tappe del mercato dell'Inter e soprattutto quanto chiesto dalla società ai dirigenti all'inizio della sessione: "Alla vigilia della festa tricolore contro l'Udinese, l'input del presidente Zhang era stato chiaro: chiudere il mercato a +70-80 milioni e abbassare il costo del lavoro del 15-20%. Non esattamente le premesse ideali per aprire un ciclo e tornare a ruggire anche in Europa. Conte, da molti considerato il vero valore aggiunto, ha salutato subito", si legge.