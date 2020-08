Inter, doppio mercato: ecco la lista di Conte. Due profili da urlo se arrivasse Allegri

L’arrivo a Milano di Steven Zhang darà un nuovo equilibrio in casa Inter, in vista della semifinale di Europa League ma anche in ottica mercato, in attesa del confronto con Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Tuttosport, se il tecnico abbasserà e rivedrà le proprie pretese, ci sarà la possibilità di proseguire. Ed è proprio questo che vorrebbe l’Inter, per dare continuità alla scelta importante fatta un anno fa. In caso di mancato accordo, sarà addio (“magari anche tumultuoso visto che ballano molti milioni e dichiarazioni – di Conte – che potrebbe portare Suning a un esonero per giusta causa”, scrive Tuttosport) con Allegri primo candidato alla successione.

MERCATO SI SDOPPIA – Il mercato dell’Inter sta vivendo un momento di riflessione anche perché dipenderà da chi siederà in panchina: Conte ha fatto capire di aspettarsi un mercato importante ma, secondo Tuttosport, è impensabile che l’Inter possa spendere tanto quanto fatto un anno fa, tenendo in considerazione i 50 mln investiti per i riscatti di Barella e Sensi oltre ai 40 per Hakimi. Conte avrebbe chiesto di trattenere Lautaro e di sacrificare Skriniar e Brozovic: per il primo è sempre viva l’ipotesi Tottenham nell’affare che porterebbe Ndombele a Milano in uno scambio. In caso di addio di Skriniar, l’Inter punterebbe su Kumbulla mentre Conte gradirebbe profili più pronti come Vertonghen, Izzo o Smalling. Da valutare anche il centrocampo: il tecnico vorrebbe il rinnovo di Borja Valero e un acquisto importante come Vidal, Allan (possibile scambio con Vecino) o il rientro di Nainggolan, il cui futuro è da valutare. In avanti l’obiettivo di Conte resta Dzeko senza escludere Giroud mentre la società gradirebbe profili più giovani come Pinamonti o Cunha.

INTER CON ALLEGRI – Tuttosport, però, disegna anche l’Inter con Allegri in panchina, qualora dovesse consumarsi l’addio con Conte: “Col tecnico toscano verrebbe confermata in toto la difesa (ritorno a quattro?) e Skriniar verrebbe tolto dal mercato. Anche Allegri potrebbe però chiedere un terzino sinistro ed Emerson andrebbe bene anche a lui. Marotta chiederebbe poi ad Allegri di valorizzare in pieno Eriksen (magari da play “alla Pirlo”) e chissà che non venga valutato anche un ritorno di Perisic per avere un’opzione tattica in più”, commenta Tuttosport che poi elenca possibili operazioni in entrata: Tonali resta un nome caldo a prescindere dall’allenatore ma con l’ex Milan e Juve si può sognare Milinkovic-Savic, dato che la Lazio è interessata a Gagliardini. Per Tuttosport, però, c’è da fare attenzione a Toni Kroos, vecchio obiettivo di Allegri alla Juve: “il tedesco potrebbe ritenere chiuso il suo ciclo a Madrid e sarebbe una pedina ideale per far crescere la mediana nerazzurra in qualità ed esperienza internazionale”, chiosa Tuttosport.