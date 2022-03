Vidal verso l’addio: “L’Inter ha sempre apprezzato questa sua qualità”

Arturo Vidal sempre più verso l’addio. Il cileno è pronto a salutare l’Inter a fine stagione: lo aspetta il Flamengo

Arturo Vidal sempre più verso l’addio. Il cileno è pronto a salutare l’Inter a fine stagione e ultimamente ha mandato diversi segnali direzione Brasile, Flamengo in particolare. Come svela La Gazzetta dello Sport oggi, “di Arturo, va detto, l’Inter ha sempre apprezzato la mentalità vincente, l’approccio positivo anche a fronte di un minutaggio limitato e di un rendimento lontanissimo da quello dei tempi juventini. Ma l’Inter ha il dovere di valutare bene il rapporto costi-prestazioni. I nerazzurri non possono permettersi di tenere ai margini della squadra un giocatore che sulle casse pesa per poco meno di dieci milioni lordi, 9,75 per l’esattezza”, si legge.