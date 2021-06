L’Inter drizza le antenne, arrivata offerta importante dalla Cina: “Per il club è cedibile”

Il diktat della proprietà è stato chiaro: operare in uscita, per provare a salvare l'ossatura della squadra dello scudetto

Il diktat della proprietà è stato chiaro: operare in uscita, per provare a salvare l'ossatura della squadra che poco più di un mese fa ha conquistato il 19° scudetto della storia nerazzurra. L'Inter , discorso Calhanoglu a parte, vive giorni intensi sul fronte cessioni. Lo scopo è evidente: cedere i calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico e che hanno ingaggi molto pesanti. In questa lista rientra anche Arturo Vidal, che avrebbe ricevuto un'offerta importante anche dalla Cina. Scrive calciomercato.com:

"Il diktat di Zhang è chiaro: riduzione dei costi, con l'obiettivo di provare a trattenere i giocatori più importanti della rosa. Vidal fa parte dell'altra lista, quella dei cedibili. In questa situazione, è chiaro che le parole sulle offerte provenienti dal Medio Oriente e dalla Cina non possano che far drizzare le antenne in casa nerazzurra. Sperando che non siano fuochi di paglia come l'interesse del Marsiglia".