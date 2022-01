GdS – Inter, dubbio Ginter: “Rischio alto di doverlo prendere subito”. Dybala tentazione forte

Dopo aver preso Onana, l'Inter, in vista della prossima stagione, continua a sondare il terreno dei parametri zero. Con qualche dubbio

Dopo aver preso Onana, l'Inter , in vista della prossima stagione, continua a sondare il terreno dei parametri zero. Con qualche dubbio, legato soprattutto al nome di Ginter del Borussia Moenchengladbach, da tempo accostato ai nerazzurri. Ecco gli ultimi aggiornamenti della Gazzetta dello Sport:

"La dirigenza intanto si è mossa guardando già alla prossima stagione: dopo Onana, si cerca di capire la fattibilità dell'operazione Ginter perché è alto il rischio di dover compiere subito un investimento per il giocatore senza aspettare che vada in scadenza. Nel frattempo, Dybala resta una tentazione molto forte se non dovesse rinnovare con la Juventus".