Inter, Inzaghi ha convinto tutti i dirigenti: resta solo un dubbio per il rinnovo

Tutti convinti in casa Inter: il contratto di Simone Inzaghi sarà rinnovato. Rimane solo un dubbio nella trattativa

Tutti convinti in casa Inter: il contratto di Simone Inzaghi sarà rinnovato. Calciomercato.com dopo la vittoria della Coppa Italia è entrato nei dettagli della situazione: “L'Inter e Simone Inzaghi proseguiranno insieme anche oltre l'attuale scadenza contrattuale. Il lavoro dell'allenatore nerazzurro ha convinto tutti i dirigenti che stanno pensando di premiarlo con un nuovo contratto che sarà più importante a livello economico e per cui rimane solo un dubbio: la durata se sarà di uno o due anni in più rispetto all'attuale accordo”, si legge.