Inter, nei desideri di Marotta ci sono questi due colpi: “Le tracce portano a…”

Nei pensieri dell’ad dell’Inter Beppe Marotta. La Gazzetta dello Sport ha fatto due nomi per il centrocampo: Leandro Paredes e Rodrigo De Paul. Così la rosea ha parlato degli scenari di mercato in vista dell’estate. “Nei desideri dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta ci sono un vice di Marcelo Brozovic e un centrocampista di livello che possa essere titolare nell'Inter. Il primo scongiurerebbe le difficoltà palesate il mese scorso in assenza del croato, il secondo permetterebbe a Simone Inzaghi di far ruotare quattro centrocampisti di modo da poter concedere riposi a turno senza spremerne tre fino all'ultima goccia di sudore. Queste due tracce possono coincidere in uno dei due argentini: entrambi hanno infatti lo spessore per essere considerati titolari e tutti e due possono all'occorrenza occupare il posto di Brozovic”, si legge.