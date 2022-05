Inter, le due condizioni necessarie per il possibile arrivo di Dybala a Milano

Due condizioni necessarie per il possibile arrivo di Paulo Dybala all’Inter. Ecco il doppio scenario per l'argentino

Due condizioni necessarie per il possibile arrivo di Paulo Dybala all’Inter. In scadenza di contratto con la Juve al 30 giugno 2022, la Joya aspetta l’offerta giusta per decidere il proprio futuro. “Senza una cessione eccellente in attacco e un sacrificio di Dybala sulle richieste economiche (vicine ai 10 milioni di euro netti, bonus compresi) la pista rimane molto complicata”, sottolinea oggi Calciomercato.com. Solo così potrebbe arrivare all’Inter in estate…