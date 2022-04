Inter, contatti con l’entourage di Scamacca: “Il prezzo e i due dubbi dei nerazzurri”

I due dubbi dell'Inter sul colpo Gianluca Scamacca per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione

L’Inter sulle tracce di Gianluca Scamacca. I dirigenti nerazzurri si sono già mossi per l’attaccante del Sassuolo, considerato il profilo ideale per presente e futuro. Ecco gli aggiornamenti sul centravanti da calciomercato.com: “L'Inter ha contattato gli agenti di Gianluca Scamacca per sondare il terreno per l'acquisto estivo, ma per l'operazione con il Sassuolo restano due grossi dubbi. Il primo è legato al costo da 40 milioni di euro che ha fissato l'ad neroverde Carnevali. Il secondo è invece legato al giocatore, che ha caratteristiche da prima punta, ma non è ancora abituato ad occupare con costanza l'area di rigore”, si legge.