GdS – Inter, Acerbi resta in sospeso: due ostacoli dividono ancora lui e Inzaghi

"Due ostacoli dividono allenatore e calciatore: prima di tutto l'ostilità della tifoseria interista che certo non aiuta a spingere per la stretta di mano. Inoltre, i nerazzurri preferirebbero arruolare un giocatore con più prospettive future, sempre senza esborsi immediati. Per questo la dirigenza lavora nelle prossime ore per convincere il Chelsea a liberare Trevoh Chalobah in prestito con la possibilità di riscattarlo tra 12 mesi. Più tortuosa, invece, la strada che porta a Manuel Akanji. Acerbi resta in sospeso, confidando di poter invertire il trend dei pupilli di Inzaghi e di far cambiare idea con i fatti ai contestatori”, si legge.