Inter, priorità per l’estate è Scalvini: due pedine da offrire all’Atalanta

Due giocatori sul tavolo per abbassare la richiesta cash dell’Atalanta per Giorgio Scalvini . L’Inter considera il centrale classe 2003 la priorità sul mercato verso l’estate ed è pronta a offrire due calciatori nella trattativa, svela La Gazzetta dello Sport.

“Per la prossima estate il primo obiettivo diventa Scalvini, jolly buono per ogni evenienza: personalità da vendere, ma prezzo alto. Fabbian e Satriano possono essere pedine buone per far abbassare il prezzo, poi bisognerà trovare la formula giusta con l’Atalanta, da sempre bottega cara. Ma Scalvini vale un sacrificio: l’Inter lo sa e studia la strategia vincente”, si legge.