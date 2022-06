Inter, cessione illustre in difesa? Ecco i costi per i due profili caldi in entrata

Due nomi in entrata in casa Inter in caso di cessioni illustri in difesa. Il principale indiziato a lasciare Milano è Milan Skriniar

Due nomi in entrata in casa Inter in caso di cessioni illustri in difesa. Il principale indiziato a lasciare Milano è Milan Skriniar, corteggiato dal Paris Saint-Germain. La Gazzetta dello Sport ha parlato così dei profili per sostituire il centrale in caso di cessione: “D’altronde la dirigenza sta già vagliando diversi nomi per il reparto, avendo praticamente previsto la cessione di uno - se non due - elementi importanti. In cima alla lista ci sono Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina, considerando la conoscenza pregressa del campionato italiano. Per il brasiliano le richieste sono molto alte (50 milioni con l’opportunità di inserire una contropartita), mentre il serbo ha costi più contenuti in virtù di una promessa fatta da Commisso al giocatore, che lo libererebbe per 15 milioni”.