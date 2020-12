CorSera – Inter, chance scudetto ma serve il mercato. A gennaio due acquisti

Il patto di Villa Bellini ha portato alla conclusione che ‘vincere lo scudetto per l’Inter non è un obbligo’ ma Conte non vuole arrivare secondo. Per lui essere secondo è essere il primo dei perdenti. Lo ha detto un anno fa quando si è classificato proprio dietro alla Juve. La sua squadra ora è seconda in classifica ed è in corsa per il passaggio agli ottavi di CL.

A questo punto della stagione, un anno fa i nerazzurri avevano quattro punti in più. Si trovano a meno cinque punti dal Milan che però rispetto alla scorsa stagione ha 13 punti in più. L’allenatore ha cercato di dare costanza ai risultati. “È una squadra meno pazza e ha cercato di ridurre i blackout anche se non ci è ancora riuscito del tutto”, scrive il Corriere della Sera.

La qualificazione in Champions viene definita come un modo per far crescere l’autostima del gruppo e come un modo per sistemare un po’ le casse societarie. “Un’eventuale eliminazione però non manderebbe in tilt i nerazzurri. I giocatori se lo sono detto chiaro già dopo il pesante k.o. con il Real Madrid: Champions a parte c’è molto per cui lottare, si può arrivare in fondo in campionato”.

La differenza potrebbe farla il mercato di gennaio dove servirà cogliere occasioni e opportunità giuste. E si parla dell’acquisto di un centrocampista e un attaccante. Entrambi funzionali al gioco di Conte. E dipenderà anche dagli scontri diretti. L’Inter dovrà battere le sue rivali se vorrà fare più punti. Se vorrà fare il salto di mentalità che l’ha messa in difficoltà nello scorso campionato quando ha perso sia contro la Juve che contro la Lazio nel momento nel quale si stava giocando lo scudetto.

