Onana è la scelta, ma l’Inter vuole due titolari: “Casting se Handanovic non rinnova”

L'Inter si guarda attorno verso la nuova stagione: André Onana sarà nerazzurro, ma la società vuole due titolari in porta

“ L’idea tecnica dell’Inter è semplice: due portieri di livello che possano giocarsi il posto . Una competizione sana che possa tenere titolare e vice sempre sull’attenti, concentrati sul lavoro, con la voglia di migliorarsi. Tradotto in profili: l’Inter per il prossimo anno vorrebbe tenere Handanovic accanto a Onana: una sorta di chioccia che possa permettere al novo arrivato di ambientarsi con serenità, senza eccessiva pressione”, spiega la rosea. Quella pressione che è costata cara martedì in Champions League al portiere ora all’Ajax, protagonista in negativo col Benfica.

E se non dovesse rinnovare Handanovic? Ne parla sempre la rosea oggi: “Ai dirigenti spetterà provvedere a garantire a Simone Inzaghi una coppia di portieri di prima fascia. L’Intenzione di Marotta e Ausilio, come detto, è nota da tempo. Ciò che non è ancora chiaro è quale sia la volontà di Handanovic. Il capitano, negli anni in nerazzurro, non ha mai lasciato molte chance ai suoi colleghi e fino allo scorso anno faceva anche il pieno di minuti in Coppa Italia. Come vivrà questa nuova soluzione? Le parti si incontreranno a fine campionato per cercare un’intesa sul nuovo contratto. Handa in estate sarà svincolato e sa già che l’offerta dell’Inter sarà inferiore (e non poco) all’attuale ingaggio. Ma a Samir probabilmente interesserà più l’aspetto tecnico, con garanzia di potersi giocare alla pari le chance di una maglia da titolare. Se invece la richiesta dovesse essere superiore all’idea del club, allora Marotta e Ausilio dovranno tuffarsi sul mercato, in cerca di un nuovo profilo ad altezza Inter, non semplice da trovare a prezzo di saldo. Ecco perché Handa oggi è la soluzione ideale: in fondo Samir all’Inter si sente a casa”, conclude il quotidiano.