GdS – Inter pronta a vendere Dumfries a prezzo pieno. Ma niente scherzi a gennaio

“Dumfries era rimasto ad Appiano ad allenarsi mentre i compagni volavano a Reggio Calabria, ma stavolta col Sassuolo tornerà per la prima volta al suo posto, sulla fascia destra. Il super Mondiale di Denzel ha fatto felici tutti, sia lui che l’Inter: la possibilità di venderlo a prezzo pieno prima della scadenza del 30 giugno 2023 sono cresciute parecchio, ma almeno in questa sessione di mercato l’olandese non dovrebbe fare scherzi. Anzi, il suo sfrecciare sulla destra è altamente strategico per i prossimi mesi”, si legge sulla rosea.