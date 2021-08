Inter, preso Dumfries: entro domani atteso a Milano. Le cifre dell’affare

"Secondo acquisto in poche ore per l'Inter: dopo Edin Dzeko anche Denzel Dumfries". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport

"Secondo acquisto in poche ore per l'Inter: dopo Edin Dzeko anche Denzel Dumfries". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla conclusione dell'affare tra Inter e PSV per Dumfries. L'esterno arriverà per 12,5 mln più bonus con il club olandese che ha accettato, nella notte, l'offerta nerazzurra.