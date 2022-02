Inter vigile su Dybala. “10 milioni di dubbi, la Juve riflette: situazione delicata”

L'Inter riflette e resta vigile su Paulo Dybala per la prossima stagione. La Juve invece nutre dubbi sul rinnovo dopo l'ennesimo infortunio

Alessandro Cosattini

L'Inter riflette e resta vigile su Paulo Dybala a zero per la prossima stagione. La Juve invece nutre dubbi sul rinnovo dopo l'ennesimo infortunio. E non possono che aumentare, visto che l'argentino salterà anche la sfida cruciale di Champions League col Villarreal, l'andata degli ottavi di finale. "Dybala: sono 10 milioni di dubbi", titola oggi Tuttosport sull'argentino.

"Quando si ritroverà alla Continassa per discutere il rinnovo di contratto, il suo rendimento verrà pesato con grande scrupolo dai dirigenti juventini. In ballo ci sono tanti soldi e siccome tutto ruota intorno alla fatidica cifra di dieci milioni di euro, richiesta di Dybala per la nuova firma, le prestazioni nella competizione più importante e remunerativa di tutte sono fondamentali.

Quando Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha fatto notare con serena severità che «i rinnovi vanno meritati», in fondo si riferiva anche al fatto che un giocatore da dieci milioni di euro deve essere decisivo nelle partite che possono cambiare una stagione in bene o in male. Da quattro anni, Dybala lo è stato raramente in ambito internazionale. E il fatto che l’appuntamento per il rinnovo arrivi proprio dopo un’altra sfida decisiva saltata per infortunio non avvantaggia la posizione del giocatore nella trattativa.

[..] Dieci milioni netti a stagione, per la Juventus, rappresentano una cifra eccessiva rispetto a quanto ha offerto Dybala negli ultimi tempi. Quindi? Niente firma? Dipenderà molto da quanto l’argentino sarà disposto ad abbassare le sue richieste, andando incontro a un’offerta juventina certamente al ribasso rispetto a quella pattuita a ottobre. La situazione è delicata, anche perché se la Juventus può avere dubbi sulla costanza di rendimento e sul reiterarsi degli infortuni muscolari, non ne ha nemmeno uno sul cristallino e indiscutibile talento del giocatore, sul suo affetto per la maglia e il club, ampiamente ricambiato dai tifosi che lo sostengono sempre. Insomma, Dybala è un simbolo di cui il marketing può approfittare. E anche questo pesa nel rinnovo della Joya, lontano dal campo nei dieci giorni che, fra il CdA di mercoledì e l’appuntamento in sede, potrebbero essere i più importanti della sua carriera", si legge. Con l'Inter che osserva con grande attenzione la situazione, in attesa di novità.

(Fonte: Tuttosport)