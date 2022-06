GdS – Inter-Dybala, nuovo summit entro martedì: “Antun ha capito che…”

Incontro decisivo in arrivo tra l’Inter e Paulo Dybala. Entro martedì - svela La Gazzetta - andrà in scena il nuovo faccia a faccia

Incontro decisivo in arrivo tra l’Inter e Paulo Dybala . Entro martedì - svela La Gazzetta dello Sport - andrà in scena il nuovo faccia a faccia tra la dirigenza nerazzurra e Jorge Antun, procuratore dell’argentino. Proprio quest’ultimo ha capito una cosa sul contratto della Joya dopo il summit di settimana scorsa.

“Il lungo corteggiamento entra così nel vivo della questione: mercoledì scorso c’è stato un primo vertice ufficiale, che ha dato forma e sostanza a una trattativa cominciata diversi mesi fa. L’Inter ha ribadito ad Antun la propria offerta: triennale da sei milioni netti a stagioni più uno di bonus, con opzione per un quarto anno. Il legale di Dybala ha provato a giocare al rialzo, ma alla fine ha capito che l’Inter stava già facendo il massimo per garantire a Simone Inzaghi la qualità e la fantasia della Joya, che dalle vacanze a Miami ha seguito passo passo l’evolversi dell’incontro. Nel prossimo, quello in agenda entro quarantottore, non si arriverà alla firma ma si comincerà a mettere nero su bianco i dettagli dell’operazione: Dybala è pronto a sposare il progetto Inter, per sentirsi di nuovo protagonista e insostituibile, come ai tempi degli scudetti juventini”, sottolinea la rosea.