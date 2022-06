CdS – Inter-Dybala distanti: “C’è ancora margine, tanto che non sembra…”

"Avanti piano. Dopo l’incontro della scorsa settimana in viale Liberazione, infatti, l’Inter e Dybala continuano a dialogare a distanza. Tra domanda e offerta resta un margine di differenza, tanto che non sembra così imminente un nuovo confronto diretto. Ieri, peraltro, Antun, l’agente della “Joya”, è transitato da Milano (appuntamento con l’avvocato Ferrari), ma poi è rientrato a Torino. Certo può sempre avvenire un’accelerazione improvvisa e, a quel punto, sarebbe automatico ritrovarsi nuovamente attorno a un tavolo. Tutto lascia credere, però, che i tempi non siano ancora maturi".