GdS – Inter, già mostrata la bozza di contratto a Dybala: cifre e dettagli

Nel nuovo contatto di ieri tra Paulo Dybala e l’Inter c’è stato un passaggio chiave per il futuro. Come svela oggi La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro “ha già mostrato la bozza di contratto: triennale da 6 milioni più uno di bonus. In sostanza, la dirigenza ieri ha ribadito la volontà di affidare a Dybala il nuovo progetto tecnico, di fare della Joya il volto dell’Inter che dovrà tornare a caccia dello scudetto”, sottolinea la rosea. Sembra ormai solo questione di tempo: Dybala si vede nerazzurro dopo l’addio alla Juve e in Viale della Liberazione sono tutti convinti sulla Joya.