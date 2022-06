CorSera – Inter, Dybala in stand by: “La reazione del club ai rumors dall’estero”

I rumors dall’estero su Paulo Dybala non preoccupano l’Inter. Ecco perché la trattativa per la Joya al momento è in stand-by

I rumors dall’estero su Paulo Dybala non preoccupano l’Inter. Massima concentrazione sulla trattativa per Romelu Lukaku, poi i nerazzurri torneranno a pensare all’argentino. Ne parla così oggi il Corriere della Sera: “Per il momento l’affare Dybala è in stand by, destinato a decollare nei prossimi giorni. L’Inter però non pare preoccuparsi per gli interessi mostrati da Atletico Madrid, Arsenal e Newcastle nei confronti del giocatore. A tempo debito migliorerà la proposta economica per definire anche l’arrivo a parametro zero dell’argentino”, si legge.