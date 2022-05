Inter, Dybala messo in stand-by per Lukaku: cosa sta succedendo. E Lautaro…

O Paulo Dybala o Romelu Lukaku. Inter al bivio, da una parte c’è l’argentino a zero, dall’altra il possibile ritorno di Big Rom

O Paulo Dybala o Romelu Lukaku. Inter al bivio, da una parte c’è l’argentino a zero, dall’altra il possibile ritorno di Big Rom. Con uno sponsor speciale, che si chiama Lautaro Martinez. Ne parla oggi il Corriere dello Sport: “Il feeling, in campo e fuori, con Lautaro Martinez non fa altro che rafforzare la sua candidatura (di Lukaku, ndr). Anche i tifosi sono al settimo cielo per il suo "come back": ci sarebbe da eliminare qualche ruggine con la Curva Nord, ma niente di impossibile. E pure per gli sponsor del club, compreso il nuovo marchio che apparirà sulla maglia, DigitalBits, ritrovare un personaggio come il belga in squadra sarebbe un toccasana. Dybala, inseguito dalla Roma, non è stato scartato, ma è congelato in attesa degli eventi relativi a Lukaku”, si legge.