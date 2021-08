CM – Inter-Roma, accordo per Dzeko: le cifre. Giallo su partenza e visite

Gli aggiornamenti sull'asse Milano-Roma: intesa raggiunta per l'attaccante bosniaco, ma i giallorossi aspettano il sostituto

“Alla Roma andrà un conguaglio economico pari al valore di Edin nel bilancio. Si tratta di due milioni di euro utili per evitare una minusvalenza al club dei Friedkin. Tutto fatto? Sì, ma mentre a Milano sono convinti che il bosniaco arriverà domani per le visite mediche la Roma vuole prima avere in mano il sostituto del suo numero 9. Solo una volta definito l'arrivo del dopo Dzeko si potrà procedere a visite e firma del contratto. In realtà Marotta sta facendo pressione tramite l'agente Lucci affinché la Roma lasci andare comunque l'attaccante con qualche ora di anticipo anche per tamponare la protesta dei tifosi addolorati per la perdita di Lukaku. In serata proseguiranno i contatti, ma l'accordo economico è ormai trovato. In pole, nelle preferenze di Pinto, resiste Tammy Abraham”, si legge.