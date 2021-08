Inter, Dzeko per il dopo Lukaku? Stima di Inzaghi, un fattore preoccupa il club

Il centravanti bosniaco di nuovo accostato ai nerazzurri per l'attacco: c'è però una perplessità tra i dirigenti

C’è anche il nome di Edin Dzeko per il dopo Lukaku. È tra i candidati dei nerazzurri per rinforzare l’attacco, anche se la prima scelta al momento è Duvan Zapata. Riflessioni in corso tra i dirigenti, che stanno valutando come reinvestire i soldi in arrivo dal Chelsea per Big Rom. E Dzeko?