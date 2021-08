Inter, manca l’intesa sull’indennizzo per Dzeko: “La Roma chiede il doppio”

I dirigenti nerazzurri stanno trattando con i giallorossi per far sbarcare a Milano il bosniaco dopo l'addio di Lukaku

La Roma è pronta a liberare Edin Dzeko, che ha scelto di vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Ma non è disposta a fare sconti ai nerazzurri, come riportato da Calciomercato.com: “L’Inter ha avanzato l’idea di pagare un piccolo indennizzo da circa 2 milioni per non provocare una minusvalenza. La Roma vorrebbe ottenere il doppio. Ma tutto lascia pensare che si chiuderà a meno di colpi di scena che con Dzeko sono sempre all’ordine del giorno: vedi Chelsea, Juve e appunto Inter”, si legge.