Inter-Dzeko, via libera in arrivo: agente a Trigoria, Edin atteso a Milano

Gli aggiornamenti sull'asse Milano-Roma sul futuro del bosniaco, atteso ad Appiano Gentile da Simone Inzaghi

Edin Dzeko all’Inter, ormai ci siamo. Il bosniaco è pronto a prendere il volo destinazione Milano e già nelle prossime ore potrà sottoporsi alle visite mediche di rito. Come riportato da Calciomercato.com, “il bosniaco è pronto a tornare in Italia dopo qualche giorno di relax in Croazia; i giallorossi attendono l'agente dell'ex Manchester City, Alessandro Lucci, a Trigoria per il definitivo via libera. L'accordo tra il bosniaco e l'Inter è totale: contratto biennale a 6 milioni di euro a stagione, col giocatore che dopo i corteggiamenti degli anni passati sta finalmente centrando l'obiettivo di vestirsi di nerazzurro. Marotta e Ausilio vogliono definire il tutto entro la giornata di domani, col giocatore che prepara il volo per Milano, col via libera che arriverà dopo l'incontro odierno tra Lucci e la dirigenza della Roma a Trigoria”, si legge.